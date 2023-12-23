Певица Наталья Штурм рассказала, как рожала дочь Елену
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Певица Наталья Штурм рассказала, как рожала дочь Елену, об этом сообщает The Voice.
Наталья Штурм родила 33 года назад дочь Елену от первого супруга, артиста жанра оперетты Сергея Деева. В день рождения дочери она трогательно обратилась к ней в соцсетях.
«Мы с тобой одно целое! Я счастлива, когда ты счастлива. И детки у тебя чудесные! Отдыхай, ты заслужила всё самое лучшее! А родилась ты в 9.20 утра или в 8.55 я путаю. Помню как акушер Мухин из 7 больницы положил кулек мне в ноги и сказал: „Здорова!“» — рассказала Штурм.
Певица добавила, что рожала дочь в обычном роддоме Москвы. В те времена Штурм еще не начинала творческую карьеру.
«Это ощущение свернутого кулечка в ногах в родовом коридоре обычной московской больницы навсегда соединило нас и в радостях и в любых трудностях. Моя! Вот моя и всё! Родная… С днем рождения, Леночка!» — поздравила дочь она.
Ранее мы писали о том, что певица Наталья Штурм вышла в свет в колготках и латексных шортах-трусах.