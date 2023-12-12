Певица Наталья Штурм получила травму после удара об открытый багажник автомобиля

Певица Наталья Штурм пострадала во дворе жилого дома, когда пешком отправилась в магазин. Оказалось, что 57-летняя артистка не заметила припаркованный впереди автомобиль и ударилась головой об открытый багажник.

Как рассказала исполнительница хита «Школьный роман» в беседе с Telegram-каналом Mash, после удара она упала и едва не оказалась под колесами, так как автомобиль начал сдавать назад. Не дождавшись помощи от водителя, Наталья села к нему в машину и предложила вызвать скорую. Однако, по ее словам, мужчина дожидаться медиков отказался и вышвырнул певицу на улицу.

В итоге Штурм помогли очевидцы. Пригласили домой и вызвали полицию. Позже мужчина встретился с Натальей в отделении полиции и назвал ее «вредной бабой». Он также заверил правоохранителей, что оказал необходимую помощь пострадавшей.

Ранее мы писали, что Наталью Штурм сбила машина в Москве. Певица попала в ДТП в понедельник вечером, 11 декабря, на улице Красноармейской.