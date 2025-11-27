НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 27 ноября 2025, 14:01
Певица Наталья Штурм показала редкое фото с проживающей в Дубае дочерью

© Starface.ru

Певица Наталья Штурм поделилась в личном блоге редким совместным кадром с 35-летней дочерью Еленой. Наследница исполнительницы хита «Школьный роман» специально прилетела из Дубая, чтобы познакомиться с новым возлюбленным 59-летней матери.

На опубликованном снимке Штурм позирует в оранжевой кепке и черной куртке, а ее дочь, несмотря на теплую и дождливую погоду в Москве, предпочла надеть шубу. Девушка дополнила образ пышной укладкой и ярким макияжем с акцентом на губы.

«Дочка прилетела из Дубая, моя красавица! Как только у меня налаживается личная жизнь, дочка прилетает поддержать. Но как-то получается, что Лена стабильно не одобряет моих женихов. Похоже, свадьбы не будет», — подписала снимок Штурм.

Пользователи Сети в комментариях отметили внешнее сходство матери и дочери и даже назвали их «близняшками».

«Вам не надо слушать мнение вашей дочери», — выразили уверенность комментаторы.

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Ранее Наталья Штурм показала бывшего мужа Игоря Павлова и отметила, что он не дает ей видеться с сыном уже 6 лет. Певица родила от бизнесмена в 2004 году.

