Певица Наталья Штурм показала редкое фото с проживающей в Дубае дочерью

Певица Наталья Штурм поделилась в личном блоге редким совместным кадром с 35-летней дочерью Еленой. Наследница исполнительницы хита «Школьный роман» специально прилетела из Дубая, чтобы познакомиться с новым возлюбленным 59-летней матери.

На опубликованном снимке Штурм позирует в оранжевой кепке и черной куртке, а ее дочь, несмотря на теплую и дождливую погоду в Москве, предпочла надеть шубу. Девушка дополнила образ пышной укладкой и ярким макияжем с акцентом на губы.

«Дочка прилетела из Дубая, моя красавица! Как только у меня налаживается личная жизнь, дочка прилетает поддержать. Но как-то получается, что Лена стабильно не одобряет моих женихов. Похоже, свадьбы не будет», — подписала снимок Штурм.

Пользователи Сети в комментариях отметили внешнее сходство матери и дочери и даже назвали их «близняшками».

«Вам не надо слушать мнение вашей дочери», — выразили уверенность комментаторы.