Певица Наталья Штурм показала редкое фото с проживающей в Дубае дочерью
© Starface.ru
Певица Наталья Штурм поделилась в личном блоге редким совместным кадром с 35-летней дочерью Еленой. Наследница исполнительницы хита «Школьный роман» специально прилетела из Дубая, чтобы познакомиться с новым возлюбленным 59-летней матери.
На опубликованном снимке Штурм позирует в оранжевой кепке и черной куртке, а ее дочь, несмотря на теплую и дождливую погоду в Москве, предпочла надеть шубу. Девушка дополнила образ пышной укладкой и ярким макияжем с акцентом на губы.
«Дочка прилетела из Дубая, моя красавица! Как только у меня налаживается личная жизнь, дочка прилетает поддержать. Но как-то получается, что Лена стабильно не одобряет моих женихов. Похоже, свадьбы не будет», — подписала снимок Штурм.
Пользователи Сети в комментариях отметили внешнее сходство матери и дочери и даже назвали их «близняшками».
«Вам не надо слушать мнение вашей дочери», — выразили уверенность комментаторы.
Ранее Наталья Штурм показала бывшего мужа Игоря Павлова и отметила, что он не дает ей видеться с сыном уже 6 лет. Певица родила от бизнесмена в 2004 году.