Певица Наталья Подольская заявила, что 10 лет не могла забеременеть от Владимира Преснякова

Наталья Подольская и Владимир Пресняков считаются самой крепкой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже давно вместе, и за это время они успели стать счастливыми родителями. В эфире собственного шоу «Ваша Наташа» артистка поделилась откровением и сообщила о трудностях при зачатии ребенка.

В новом выпуске передачи собеседницей Подольской стала Виктория Макарская, которая столкнулась со смертельной опасностью при попытке забеременеть. Услышав признание певицы, Наталья заявила, что они с Владимиром тоже преодолели множество препятствий. По словам супруги Преснякова, у нее не получалось зачать ребенка 10 лет. Вот почему испытать радость от рождения первенца знаменитость смогла только в 33 года.

«Это было очень долгожданно. Я, на самом деле, за зрелое родительство», — высказалась артистка.

Ранее мы писали о том, что 50-летняя певица Виктория Макарская едва не погибла после двух попыток ЭКО. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что 29-летняя Анастасия Костенко отказалась рожать четвертого ребенка после пластики груди.