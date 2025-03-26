Певица Наталья Подольская поздравила с 79-летием Владимира Преснякова-старшего

Известная певица Наталья Подольская трогательно поздравила с днем рождения своего свекра Владимира Преснякова-старшего. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Композитор 26 марта отпраздновал 79-летие, и исполнительница тепло поздравила его с этим событием. Подольская выложила серию семейных фото с Владимиром Петровичем, а также написала поздравительный текст.

«Хочу пожелать, конечно, здоровья, хочу пожелать нескончаемых историй, которые мы так любим, хочу частых посиделок за нашим столом, а потом беречь Вашу дремоту на диване, хочу видеть Вас на сцене с саксофоном и слушать „Замок из дождя“, хочу при встрече обнимать Вас, целовать в щеку и слышать „привет, Тусенька“. Люблю Вас, наш папа! С днем рождения», — обратилась к Преснякову-старшему певица.

Напомним, знакомство Натальи Подольской и Владимира Преснякова произошло в 2005 году на проекте «Большие гонки». Певица признавалась, что с первого взгляда влюбилась в артиста и захотела создать с ним семью. У музыканта подобных желаний сразу не возникло, однако он почувствовал, что нашел свою женщину. Пара на несколько месяцев расставалась, поскольку певец был официально женат на модельере Елене Ленской. В 2010 году Наталья Подольская и Владимир Пресняков узаконили свои отношения. Супруги воспитывают двоих сыновей: Артемия и Ивана.

Незадолго до этого стало известно, что Владимир Пресняков и Наталья Подольская сыграют новую свадьбу после 15 лет брака.