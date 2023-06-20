Певица Наталья Подольская пострадала на отдыхе в Испании
Наталья Подольская рассказала о боли в спине после поездки с детьми на самокатах в Испании.
Певица Наталья Подольская, которая вместе с сыновьями отдыхает в Испании, рассказала о трудностях в путешествии.
Об этом сообщает PROZVEZD.
Сначала Подольская вместе с детьми перенесла тяжелый перелет через стыковочный рейс в Стамбуле.
А далее в один из дней певица отправилась на прогулку на самокатах. При этом по узким улицам города Альте езда на самокате не предусматривалась, поэтому младшего сына пришлось носить на руках.
В своем личном блоге Подольская написала, как тяжело ей далась прогулка. Сначала она отметила, что ездить на самокатах по мощеной плитке и ступеням крайне не обдуманная идея, а потом рассказала о болях в спине.
«Иван забрался на руки и смотрел все достопримечательности старого города в полном комфорте. Моя поясница со мной попрощалась. Можно было бы их не брать, но так хочется, чтобы они всегда болтались рядом», — написала звезда в своем блоге.
Подписчики Натальи выразили сочувствие и посоветовали больше времени проводить с детьми.
Напомним, на отдых Наталья отправилась без мужа — музыканта Владимира Преснякова.
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