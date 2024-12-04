Певица Наталья Подольская показала зажигательные танцы с Владимиром Пресняковым
© Komsomolskaya Pravda/East News
Певица Наталья Подольская опубликовала видео с танцами с мужем Владимиром Пресняковым. На кадрах супруги развлекались на вечеринке, не обращая внимания на направленные на них камеры.
Из-за напряженных графиков, съемок и гастролей артистам нечасто удается вместе выходить в свет и расслабляться. Однако недавно они нашли время для тусовки. Наталья пошутила, что детям они сказали, что ушли на работу, а сами пошли танцевать.
В Сети Подольская разместила ролик, в котором двигалась под музыку вместе с мужем. Сначала они танцевали не особо энергично, но потом разошлись и ушли в отрыв. Отметим, что, судя по ролику, кроме супругов больше никто не решился так зажигательно танцевать на публике.
Напомним, что Наталья и Владимир поженились 14 лет назад. С Подольской Пресняков начал отношения после того, как расстался с дочерью Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте. От нее у него есть сын Никита. А от нынешней жены — Артемий и Иван. Певица делилась, что совсем не против еще одного ребенка, так как хочет воспитать с мужем дочь.
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