Певица Наталья Подольская показала зажигательные танцы с Владимиром Пресняковым

Певица Наталья Подольская опубликовала видео с танцами с мужем Владимиром Пресняковым. На кадрах супруги развлекались на вечеринке, не обращая внимания на направленные на них камеры.

Из-за напряженных графиков, съемок и гастролей артистам нечасто удается вместе выходить в свет и расслабляться. Однако недавно они нашли время для тусовки. Наталья пошутила, что детям они сказали, что ушли на работу, а сами пошли танцевать.

В Сети Подольская разместила ролик, в котором двигалась под музыку вместе с мужем. Сначала они танцевали не особо энергично, но потом разошлись и ушли в отрыв. Отметим, что, судя по ролику, кроме супругов больше никто не решился так зажигательно танцевать на публике.