НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 04 декабря 2024, 15:24
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Певица Наталья Подольская показала зажигательные танцы с Владимиром Пресняковым

Певица Наталья Подольская показала зажигательные танцы с Владимиром Пресняковым

© Komsomolskaya Pravda/East News

Певица Наталья Подольская опубликовала видео с танцами с мужем Владимиром Пресняковым. На кадрах супруги развлекались на вечеринке, не обращая внимания на направленные на них камеры.

Из-за напряженных графиков, съемок и гастролей артистам нечасто удается вместе выходить в свет и расслабляться. Однако недавно они нашли время для тусовки. Наталья пошутила, что детям они сказали, что ушли на работу, а сами пошли танцевать.

В Сети Подольская разместила ролик, в котором двигалась под музыку вместе с мужем. Сначала они танцевали не особо энергично, но потом разошлись и ушли в отрыв. Отметим, что, судя по ролику, кроме супругов больше никто не решился так зажигательно танцевать на публике.

Напомним, что Наталья и Владимир поженились 14 лет назад. С Подольской Пресняков начал отношения после того, как расстался с дочерью Аллы Пугачевой Кристиной Орбакайте. От нее у него есть сын Никита. А от нынешней жены — Артемий и Иван. Певица делилась, что совсем не против еще одного ребенка, так как хочет воспитать с мужем дочь.

Ранее мать Владимира Преснякова удивила поклонников моложавой внешностью.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
Наталья Подольская
Владимир Пресняков
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