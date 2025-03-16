Певица Наталия Гулькина сообщила, что подхватила вирус после концерта в Кремле

Бывшая солистка «Миража» Наталья Гулькина пожаловалась на самочувствие после концерта в Кремле. Она призналась, что подхватила серьезный вирус.

Артистка рассказала о своем здоровье. Оказалось, что на протяжении четырех дней у нее держалась высокая температура и состояние не улучшалось, из-за чего ей потом пришлось обратиться к специалисту. После этого специалист ей прописал определенные таблетки.

«Потому что мне надо было уезжать на гастроли. Они помогли. Врачи сказали, что вирус какой-то. Все же обнимались и целовались на концерте. Пока еще нет жизненного тонуса. Но я думаю, что все поправимо», — поделилась исполнительница в беседе с mk.ru.

Кроме того, артистка не стала скрывать, что она не до конца восстановилась после болезни: у нее сохранился меня кашель и немного вялое состояние.

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