Певица Наталия Гулькина попала в больницу на фоне конфликта с Суханкиной. Об этом сообщает программа «Ты не поверишь!» на НТВ.

Бывшая солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина рассказала, что проходит обследование в частной клинике. Журналистам удалось узнать, что стоимость лечения в больнице составляет около 8 тысяч рублей в день. Певица находится в VIP-палате.

«Ко мне прекрасно здесь относятся, у меня замечательная отдельная палата», — рассказала она.

Гулькина заявила, что к судебному заседанию, которое состоится 16 сентября, она уже будет на ногах. Напомним, певица подала в суд на Маргариту Суханкину за фразу «слаба на передок». Знаменитость требует извинений и моральной компенсации в размере 6 миллионов рублей.

Ранее мы писали о том, что еще одна бывшая солистка «Миража», Светлана Разина, раскрыла причину конфликта с Маргаритой Суханкиной.