Наталия Гулькина сравнила Милохина с надувным шариком и посоветовала ему обзавестись мозгами

Певица Наталия Гулькина высказалась об уехавшем из России тиктокере Дане Милохине. Артистка не считает нужным обсуждать выходки эпатажного блогера и не воспринимает его как артиста, передает mk.ru.

Милохин покинул Россию еще в 2022 году. Сначала тиктокер проживал в Соединенных Штатных. Оттуда он переехал в Дубай, а совсем недавно вновь появился на родине. Однако надолго Даня не остался — спустя некоторое время он улетел обратно за границу, так как испугался службы в армии.

Гулькина на презентации третьей музыкальной премии телеканала ММТВ прокомментировала ситуацию вокруг блогера. Она заявила, что не считает молодого человека артистом. Его успех, по словам певицы, был высосан из пальца.

«Лежал шарик на столе: его взяли и начали надувать. Ничего особого он из себя не представляет абсолютно», — заявила исполнительница.

Также Гулькина не до конца уверена в дееспособности молодого человека. Она считает, что 21-летний юноша до сих пор является ребенком, которому бы следовало обзавестись мозгами и повзрослеть.

Ранее Милохин обратился к Константину Эрнсту и попросил у него разрешения вернуться на Первый канал. Блогер попал в неприятную ситуацию, когда сорвал съемки шоу «Ледниковый период».