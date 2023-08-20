Певица Натали вышла на сцену в черном платье после смерти мужа и спела «О, Боже, какой мужчина»

Исполнительница хита «Морская черепашка по имени Наташка» Натали впервые появилась на сцене после семейной трагедии — в июле из жизни ушел муж звезды. Фанаты певицы на выступлении в Нижнем Новгороде увидели грусть в ее глазах, передает StarHit.

Новость о кончине супруга исполнительницы потрясла многих. В июле 53-летнего продюсера Александра Рудина нашли мертвым возле подъезда дома, где он проживал с семьей. Для певицы случившееся стало настоящим ударом — ведь именно муж помог ей обрести славу на отечественной эстраде. Но, судя по всему, Натали не намерена опускать руки и уже спустя некоторое время вновь вернулась на сцену. Рудин, по словам звезды, никогда не одобрил бы прекращения ее карьеры — это был их общий путь.

Вчера, 19 августа, Натали впервые с момента смерти мужа вышла на сцену. Выступление состоялось в Нижнем Новгороде и было посвящено Дню города. Певица предстала перед публикой в черном платье и исполнила композицию «О, Боже, какой мужчина». При этом, как заметили фанаты, ее глаза были полны печали.

Натали вышла замуж за Александра Рудина в 17 лет. Тогда паре пришлось ради этого подделать справку о беременности. Однако эта ситуация потом сыграла с семейной парой злую шутку. Певице пришлось пережить выкидыш и даже бесплодие. Лишь в 2001 году у нее родился первый сын. Всего у артистки трое детей.

Ранее Натали прервала молчание касательно обстоятельств смерти своего мужа. Пользователи Сети выражали сомнения, что Рудин ушел из жизни естественным путем — ходили слухи о самоубийстве. Певица не стала рассказывать все до детальных подробностей. Она лишь заявила, что доверяет своему супругу во всем, в том числе в выборе смерти.