«Доверяю мужу даже в выборе болезни и смерти»: певица Натали заговорила о самоубийстве супруга

Недавно овдовевшая певица Натали впервые заговорила о возможном самоубийстве мужа Александра Рудина. В Сети уже не первый день обсуждают, что кончина продюсера была неестественной, и артистка решила прокомментировать эти сообщения.

Исполнительница хита «О Боже, какой мужчина» не стала открыто ни подтверждать, ни опровергать слухи о суициде супруга. Она лишь сказала в беседе с изданием StarHit, что никто не может представить, через что их семья прошла за последние два года. Напомним, что Рудин крайне тяжело справлялся с последствиями коронавирусной инфекции и, по некоторым данным, даже страдал от депрессии.

«Такую болезнь не пожелаешь и врагу. Человек ушел, он не был публичным…. А я бесконечно доверяю своему мужу, даже в выборе болезни и смерти, если, конечно, это не выбор судьбы….», - поделилась Натали.

К слову, певица рассказывала фанатам, что в последнее время Александр как будто чувствовал, что должен умереть. Он «учил» жену и родных жить без него и просил ни в коем случае не прекращать работать. По словам брата Натали, это была его последняя воля.

Ранее артистка Анна Калашникова заявила, что перед кончиной супруга Натали много увлекалась экстрасенсами.