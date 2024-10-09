Певица Натали призналась, что отменила только один концерт после смерти мужа. Об этом сообщает NEWS.ru.

Певица Натали тяжело пережила смерть супруга. Несмотря на траур, артистка не объявляла о творческой паузе. Она отметила, что отменила лишь один концерт, который должен был состояться в день похорон. По словам знаменитости, ей не хотелось подводить организаторов из-за давней договоренности.

«За все время отменила только один концерт — тот, который проходил в день похорон. По остальным посчитала, что не имею права подводить организаторов выступлений, поскольку были давние договоренности. Я всегда работаю по приглашению, концертный директор у меня один и тот же с 1998 года», — высказалась артистка.

Натали призналась, что выступает на сцене, пересиливая себя. Она старается делать все, чтобы зритель не почувствовал ее состояние.

«Смогла, пересилив себя, один концерт отработать, второй... Спазма голосового не произошло. И так шаг за шагом продолжаю. Для зрителей, полагаю, ничего не изменилось на концертах. Те же песни, то же настроение», — резюмировала знаменитость.

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