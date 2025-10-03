Певица Натали после смерти мужа появилась в студии шоу «Ну-ка, все вместе!»

Певица Натали после смерти мужа вернулась на сцену и приняла участие в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Она открыла своим выступлением программу и высказалась о накале страстей между участниками. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Исполнительница хита «О Боже, какой мужчина!» поделилась эмоциями от съемок и призналась, что не ожидала такой атмосферы, особенно от жюри на стене.

«У вас так всегда, да?! Ух!» — воскликнула она после очередного жаркого обсуждения звезд.

Во время шоу произошел неожиданный инцидент. Обозреватель Давид Виннер, который обычно очень строг к выступающим, покинул свое место на стене и подбежал к участнице. Он хотел поцеловать ее руку.

Коллеги были удивлены, а Сергей Лазарев, известный своими скандальными выходками, посоветовал мужчине прыгать.

«Долго лезешь, Давид, перелезай через ряд, вот так, на меня посмотри!» – сказал Сергей и показал ему, как удобно это сделать.

Напомним, что певица Натали в 2023 году пережила тяжелую утрату — ее муж Александр Рудин свел счеты с жизнью. Звезда рассказывала, что после трагедии ее посещали мысли о смерти, поскольку она не могла представить жизнь без любимого человека, с которым была более 30 лет. Лишь недавно она смогла найти в себе силы двигаться дальше и заниматься творчеством.

Ранее продюсер Рудченко сообщил, что певица Натали не выступает не из-за смерти мужа.