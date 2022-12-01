Певица Натали лишилась волос: фанаты не узнали артистку

Популярность к миловидной исполнительнице Натали пришла в 90-е годы. Вся страна знала ее хиты «Ветер с моря дул» и «Морская черепашка». Но со временем артистка перестала выпускать новые песни, отошла в тень, и поклонники стали постепенно ее забывать. А знаменитые треки остались лишь напоминанием о молодости.

Вновь о Натали услышали только несколько лет назад. Она записала песню «О Боже, какой мужчина», которая сразу стала народным хитом. За два месяца она успела трижды возглавить чарт российского iTunes. Увидев любимого кумира в клипе на трек, фанаты не поверили своим глазам. За годы Натали практически не утратила красоты и свежести. Позже певица выпустила еще один хит «Николай», который закрепил успех вернувшейся на эстраду артистки.

Теперь Натали не собирается, как в 90-е, надолго исчезать с публичного пространства. Певица активно ведет личный блог в социальных сетях, в котором часто делится контентом с поклонниками. Недавно она опубликовала новый снимок. Натали решила сменить образ и обрезать свои светлые волосы, сделав ассиметричное каре.

Фанаты от новой стрижки исполнительницы пришли в восторг. Они писали, что Натали стала выглядеть моложе и свежее.