Лохматый, небритый и в растянутых спортивках: Николай Басков изменился до неузнаваемости
Несколько недель назад Николаев Басков шокировал поклонников своим внешним видом. Он пришел на съемки телепрограммы с нездоровым отекшим лицом, из-за чего СМИ пестрили заголовками, что у певца проблемы со здоровьем. После этого артист стал тщательно отбирать фотографии для своих социальных сетей и фотошопить их перед публикацией. Но сегодня в Интернете появилось видео, на котором Басков был настолько неузнаваем, что его личность определить можно только по знаменитому голосу.
В ролике, опубликованном изданием «Super», Николай предстал с грязными растрепанными волосами, помятым и небритым лицом, а также в растянутом старом свитере и спортивках. Такой образ артиста совершенно не соотносится с тем, каким зрители привыкли видеть Баскова.
Николай Басков
Фото: super
Однако поклонники артиста могут выдохнуть. Николай не отказался от элегантных костюмов и смокингов в пользу спортивок. На самом деле он примерил такой неряшливый образ для роли в новом сезоне сериала телеканала «Пятница!» «Евгенич». Проект расскажет историю Сергея Жукова – фронтмена группы «Руки Вверх!». А посмотреть на актерскую игру Баскова можно будет уже 7 декабря.