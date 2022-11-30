Лохматый, небритый и в растянутых спортивках: Николай Басков изменился до неузнаваемости

Несколько недель назад Николаев Басков шокировал поклонников своим внешним видом. Он пришел на съемки телепрограммы с нездоровым отекшим лицом, из-за чего СМИ пестрили заголовками, что у певца проблемы со здоровьем. После этого артист стал тщательно отбирать фотографии для своих социальных сетей и фотошопить их перед публикацией. Но сегодня в Интернете появилось видео, на котором Басков был настолько неузнаваем, что его личность определить можно только по знаменитому голосу.

В ролике, опубликованном изданием «Super», Николай предстал с грязными растрепанными волосами, помятым и небритым лицом, а также в растянутом старом свитере и спортивках. Такой образ артиста совершенно не соотносится с тем, каким зрители привыкли видеть Баскова.