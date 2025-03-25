Певица Настя Каменских согласна петь для россиян на русском за 5 млн рублей

Певица Настя Каменских не до конца открестилась от россиян после начала СВО. Несмотря на то, что артистка больше не может приезжать в Россию, она все еще соглашается исполнять хиты на русском языке за 5 млн рублей.

Из-за высказываний в поддержку Украины Каменских и Потапу запретили въезд в РФ на 50 лет. После этого дуэт сделал упор на иностранную публику. Правда, сейчас Настя выступает одна, так как их тандем распался. Теперь Потап занимается продюсированием, а его возлюбленная продолжает давать концерты, но уже сольно.

Как стало известно Super.ru, 40-минутное выступление Каменских на корпоративе обойдется заказчику в 5 млн рублей. Россияне при желании могут пригласить певицу на свое мероприятие, но каждого потенциального клиента менеджер артистки проверяет – какое гражданство, сфера деятельности, круг общения.

Также заказчик может договориться и на исполнение русских песен, хотя официально Настя больше их не поет. Она заявляла, что теперь выступает только с украинскими и испанскими треками.

Кроме того, клиент должен учитывать, что у певицы довольно обширный райдер. Так, она летает только бизнес-классом, а живет в пятизвездочных отелях. У Насти есть команда, которую также нужно всем обеспечивать. На самой площадке выступления Каменских должны предоставить две охраняемые гримерки, где будут энергетики, миндальное молоко, фруктовые жвачки и другие закуски.

Ранее Ивана Дорна, Макса Барских и Потапа объявили в розыск на Украине.