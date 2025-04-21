Певица Наргиз Закирова выступает с украинским флагом и русскими песнями в США. Об этом сообщает Telegram-канал «Хуже и не скажешь!».

На днях певица Наргиз Закирова дала концерты в Америке. Знаменитость исполнила свои песни на русском языке и в какой-то момент достала флаг Украины. Обернувшись в него, певица заявила, что мечтает, чтобы жители Украины могли спать с открытыми окнами.

Напомним, Наргиз Закирова в мае 2022 года была задержана на границе России. Ее выдворили из страны и назначили запрет на посещение сроком 50 лет. После этого певица начала гастролировать по странам СНГ и Европы. В июле 2024 года Закирова показала татуировку с изображением Степана Бандеры.

Ранее мы писали о том, что депутат Госдумы потребовал признать Наргиз Закирову иностранным агентом.