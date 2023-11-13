Певица Наргиз Закирова не смогла продать билеты на свои концерты в Европе

Певица Наргиз Закирова сообщила об отмене запланированного ранее гастрольного тура по Европе, который должен был начаться с 9 ноября. Артистка не уточнили причины такого решения и пообещала огласить новые даты в ближайшее время.

Закирова принесла извинения за неудобства и заверила, что все купленные билеты подлежат возврату, а также действительны на новые числа.

Певица планировала выступить с сольными концертами в Женеве, Цюрихе, Риге, Праге, Билефельде, Берлине, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Бонне и Гамбурге.

Источники Telegram-канала «НЕОПРА, БЛИН!» выяснили, что Закирова вынуждена была отменить гастроли, так как не смогла продать на свои выступления даже половину билетов.

В 2022 году певице запретили въезд на территорию России сроком на 50 лет из-за негативных высказываний в адрес страны. После этого Закирова выехала в Узбекистан.

Ранее Наргиз заявила, что будет продолжать исполнять песни Максима Фадеева вопреки его угрозам. Исполнительница прокомментировала скандал, который произошел из-за того, что она продолжает петь старые хиты. Наргиз призналась, что не чувствует вину перед продюсером.