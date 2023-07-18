«Кинули меня»: Наргиз заявила, что будет исполнять хиты даже после угроз Фадеева

Певица Наргиз рассказала, что будет продолжать исполнять песни Максима Фадеева вопреки его угрозам. Об этом сообщается на сайте Woman.ru.

Исполнительница прокомментировала скандал, который произошел из-за того, что она продолжает исполнять старые хиты. Наргиз призналась, что не чувствует вину перед продюсером Максимом Фадеевым, ведь не подписывала никаких бумаг.

Напомним, что после затяжного конфликта артистка перестала работать с продюсером. Фадеев рассказал, что в одностороннем порядке расторг с ней контракт и запретил исполнять песни его авторства.

Но певица не стала бросать творчество, а обратила свой взор на другого популярного продюсера Виктора Дробыша, который согласился сотрудничать. В прошлом году резкие высказывания поп-дивы привели к тому, что ее депортировали из России и запретили въезд на 50 лет. Она перебралась жить в Ташкент и продолжает выступать, не обращая внимание на запреты Фадеева.

Наргиз на своих концертах спокойно исполняет хиты и говорит, что может делать это за границей. В интервью Катерине Гордеевой* (признана иноагентом на территории РФ) она рассказала, что думает по этому поводу.

«Он может запрещать все, что угодно, но только на своей территории. Он мне не может ничего сделать», – заявила звезда.

Наргиз отметила, что подписанной бумаги с печатью о запрете нет. Она вспомнила, как Фадеев прислал обычную бумагу со списком песен и сказал, что они под запретом. Женщина упомянула, что в России хиты не исполняла.

Певица подчеркнула, что продолжает выходить с хитами не из-за страха потерять популярность. По ее словам, поклонники любят ее ранние песни, а сама она хочет дать им вторую жизнь. Наргиз уверена, что имеет на это право, так как продюсер «превратил ее существование в настоящий ад».

«В сговоре с ним один из организаторов моего тура. Они кинули меня на огромную сумму, из-за чего я судилась», – поделилась артистка.

Исполнительница добавила, что речь идет о 40 тысячах долларов.

Ранее мы писали о том, как продюсер Максим Фадеев назвал Наргиз воровкой и пригрозил судами из-за прав на его песни.

*признана иноагентом на территории РФ