Певица Надежда Кадышева выступила на сцене после слухов о раке. Об этом сообщает NEWS.ru.

Надежду Кадышеву в последнее время редко можно увидеть на светских мероприятиях и концертах. Недавно в Сети ходили слухи, что певица борется с раком, однако своим внешним видом знаменитость опровергла эту информацию. 18 мая Кадышева дала концерт во Всероссийском музее декоративного искусства.

На сцене Надежда Никитична выглядела бодрой и веселой, она выступала вместе с мужем Александром Костюком, который работает в ее коллективе баянистом.

«Муж Александр Костюк, сын Григорий и коллектив нашего театра „Золотое кольцо“ — это моя семья. Все, что получилось в моей жизни, стало возможным благодаря им. Я счастлива, что они есть в моей жизни и что я дожила до своего возраста 65 лет», — рассказала она журналистам.

Ранее мы писали о том, что сын Надежды Кадышевой сделал заявление о завершении карьеры певицы.