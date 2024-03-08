Певица Надежда Кадышева ответила Волочковой на ее сравнение с Майей Плисецкой. Об этом сообщает Kp.ru.

На днях Анастасия Волочкова пришла в театр «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой. Балерина в черном мини-платье появилась за кулисами и поздравила певицу с успешным концертом, подарив ей букет желтых тюльпанов.

Волочкова не удержалась и сравнила себя с Майей Плисецкой.

«В своем возрасте, еще могу танцевать на пуантах. Как Майя Плисецская, дай бог, буду», — заявила она в разговоре с Кадышевой.

Народная артистка России поддержала Волочкову и заявила, что та еще не скоро покинет сцену.

«У вас такие формы, думаю, вы сможете и дольше танцевать, потому что вы настолько крепкая, целеустремленная», — рассказала певица.

В конце выступления Анастасия Волочкова раздала гостям приглашения на свою постановку, которая пройдет в театре «Золотое кольцо».

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова рассказала о свидании с Николаем Басковым в фастфуде.