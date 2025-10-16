Певица Надежда Бабкина заявила, что SHAMAN часто приходит в ее театр

Певица Надежда Бабкина рассказала, что артист SHAMAN часто приходит в ее театр. Исполнительница была бы рада записать с музыкантом совместную песню.

Об этом пишет NEWS.ru.

«С удовольствием. У меня планы могут быть грандиозными. У человека тоже есть свои планы. Я не буду возражать. Он к нам приходит в театр частенько, мы с ним беседуем. Мы знаем друг друга очень давно», - поделилась Бабкина.

Также она объяснила всплеск популярности народного жанра.

«Это запрос общества. У меня такое ощущение – поднаелись европеизации, американизации… Мне кажется, надо воспользоваться этой ситуацией», - сказала Бабкина.

Она считает, что тем, кто работает с народным жанром, надо использовать обстоятельства в свою пользу и «закрепиться».

Ранее Бабкина делилась, что готова на все ради красоты. Она указала на отсутствие времени – после операции требуется полтора месяца находиться «в забытьи». «Кто мне позволит столько отсутствовать?» - задавалась вопросом артистка.