Певица Надежда Бабкина заявила, что не знает о существовании внучатой племянницы. Об этом сообщает Пятый канал.

Некая Ксения Аверьянова уже несколько лет рассказывает, что является внучатой племянницей Надежды Бабкиной. Родная тетя девушки замужем за сыном Надежды Георгиевны. В качестве доказательств своего родства девушка показывает семейные снимки с певицей.

«Мы живем в одном поселке, поэтому видимся достаточно часто. Все праздники друг друга поздравляем», — рассказала она.

Причем Аверьянова заверила, что Надежда Бабкина даже гуляла на ее свадьбе.

«На свадьбу она приносила мне подарок. И со своими братьями и сестрами, которые являются внуками Надежды Георгиевны я общаюсь», — призналась она.

А вот сама певица о родственнице не в курсе. В беседе с журналистами она заявила, что не встречалась с Ксенией.

«Какая племянница? Я первый раз слышу. У меня есть трое внуков, сын, остальных я не знаю», — рассказала Бабкина.