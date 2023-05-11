Певица Надежда Бабкина раскрыла, каким народным приметам доверяет безоговорочно

Певица Надежда Бабкина в свои 73 года верит в народные приметы. Некоторым из них артистка доверяет безоговорочно.

Бабкина утверждает, что «мы до сих пор язычники» и это «никогда из нас не выкинешь».

Говоря о народных приметах, могущество которых нельзя недооценивать, она перечислила следующие: «Если упал текст, то я на нем обязательно несколько секунд посижу. Если кошка дорогу перебежала, то раньше переворачивали головной убор, кепку, фуражку».

Певица назвала это «верным знаком, что все будет в порядке».

Также артистка заявила, что верит в Бога, а перед выходом на сцену обязательно крестится.

Ранее стало известно, что Бабкина собирается добиваться перезахоронения модельера Вячеслава Зайцева. Планы певицы раскрыл художник Никас Сафронов.