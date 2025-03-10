«Ни диплома, ни образования»: Надежда Бабкина вспомнила, как приехала покорять Москву

Певица Надежда Бабкина назвала себя «глубоко деревенским человеком». Об этом стало известно в эфире «Шоу Воли».

В новом интервью 74-летняя Бабкина вспомнила, как приехала покорять Москву. По словам знаменитости, отправиться в столицу ее заставил спор с подружкой. Сама же певица считает себя «глубоко деревенским человеком».

«На спор уехала из Астраханской области. Я сказала подружке, что еду в Москву, а у нас компания была хорошая. Они говорят: «Ой, да ладно!» Подружка сказала: «А я тогда в Ленинград». И мы поспорили, а парни разбили. И я же казачка, и поэтому, если я сказала, то обязана это сделать. Вот расшибиться, но должна именно это сделать», — рассказала она.

Бабкина призналась, что родители не поддержали ее решение уехать в Москву. Они мечтали о «нормальной» профессии для дочки. Именно поэтому певица некоторое время училась в медицинском институте.

«Мои родители мечтали, чтобы я стала нормальным человеком. А не вот это все. Ну что это за профессия? Полуфабрикат какой-то, понимаете? Ты неуч. Ни диплома, ни образования», — резюмировала артистка.

Ранее сайт «Страсти» выяснил, какую сумму потратила Бабкина на пластику. Подробности читайте в этой новости.