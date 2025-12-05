Певица Надежда Бабкина потеряла права на все товарные знаки в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты изучили базу данных Роспатента и выяснили, что Надежда Бабкина лишилась прав на все ранее принадлежавшие ей товарные знаки.

По данным СМИ, артистка еще в 2015 году подавала заявление на регистрацию знака «Надежда Бабкина», а также ее росписи и инициалов. Под этими брендами певица могла продавать ювелирные и текстильные изделия, сумки, одежду, обувь, головные уборы и аксессуары.

Однако срок действия товарных знаков официально закончился в ноябре 2025 года. Почему артистка отказалась продлевать лицензию — неизвестно.

Напомним, Надежде Бабкиной 75 лет. Артистка занимается не только творческой деятельностью, но и политикой.

Ранее мы писали о том, что Надежда Бабкина сделала заявление о 45-летнем муже.