«Он уже старше меня выглядит»: Надежда Бабкина сделала заявление о 45-летнем муже

Певица Надежда Бабкина призналась, что 45-летний муж Евгений Гор уже стар для нее. 75-летняя исполнительница считает, что выглядит моложе супруга.

«Да он уже старше меня выглядит. Он для меня уже старичок. Весь седой», - заявила Бабкина в интервью Вячеславу Манучарову.

Певица также отметила, что Гор постоянно занят бизнесом и часто отсутствует по работе.

«Но мне нравится. Он приходит посуду моет. Понимаешь?» - разоткровенничалась Надежда Георгиевна.

Напомним, Надежда Бабкина и Евгений Гор живут в гражданском браке более 20 лет. Их знакомство состоялось на конкурсе, в жюри которого была певица.

Ранее Надежда Бабкина прокомментировала слухи о расставании с Евгением Гором. Она призналась, что возлюбленный «никуда не девался». Певица отметила, что ее с Гором «сто раз разлучили», писали о разделе имущества, однако в их паре «все в порядке», несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте. Гор занимается бизнесом и поет.