Певица Надежда Бабкина ответила «я рада» на признание в любви мужа Гора

Певица Надежда Бабкина ответила признавшемуся ей в любви со сцены мужу Евгению Гору «я рада». Видео с парой появилось в соцсетях.

18 марта народная артистка России отметила 75-летний юбилей. Ее поздравили друзья, родные и коллеги. Они написали множество теплых слов, отметили ее положительные качества и признавались в любви. Многие ждали, что будет делать ее муж Евгений Гор. Артистка и певец много лет вместе, но периодически в соцсетях возникают слухи о разладе между супругами. А Бабкину все чаще видят с ее помощником Сергеем Рябовым.

Евгений решил прояснить ситуацию и воспользовался случаем прямо на сцене. В соцсетях появилось видео, на котором мужчина рядом с женой стоит на сцене. Надежда была в белом костюме, с укладкой и ярким макияжем. Гор примерил костюм с блестящим пиджаком. Он публично обратился к любимой.

«Нам уже сегодня с тобой 25. А я люблю тебя все больше и больше с каждым годом», – заявил Гор, глядя на жену.

«Я рада. Спасибо большое, пойдем, уступим сцену другим», – ответила певица с улыбкой.

Ранее мы писали о том, что молодой помощник Надежды Бабкиной Рябов опроверг роман с певицей на ее 75-летии.