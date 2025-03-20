Молодой помощник Надежды Бабкиной Рябов опроверг роман с певицей на ее 75-летии

34-летний помощник певицы Надежды Бабкиной Сергей Рябов опроверг то, что его когда-либо связывали романтические отношения с начальницей. Он заявил, что они действительно много времени проводят вместе, но это не значит, что они встречаются.

Слухи о том, что Бабкина увлеклась молодым пиар-директором, появились еще несколько лет назад. Поклонники предполагали, что артистка ушла от мужа Евгения Гора и закрутила роман с Рябовым. И хоть эта информация никак не подтверждалась, за Сергеем закрепились в СМИ приписки «фаворит Бабкиной» и даже «любовник».

В юбилей певицы Рябов решил поставить точку в этих разговорах. Он отметил, что любви, о которой пишут, между ним и Надеждой нет.

«Мы 24 часа в сутки, 7 дней в неделю с Надеждой Георгиевной. Если посмотреть на фотографии, которые публикует пресса, можно поверить во все. Про нас всегда знают немного больше, чем мы о себе сами. Я видел заголовки „Бабкина выпала из окна“, „Бабкина изменилась“, в том числе и про наш роман и думал: „Где найти этих людей, чтобы такой креатив появился в театре“», — поделился Рябов в шоу «Малахов» на канале «Россия 1».

Надежда Бабкина тоже высказалась на этот счет в передаче. Она отметила, что ее уже не интересуют романы, которые ей приписывают.

Ранее муж Надежды Бабкиной заявил, что певица никогда в жизни никого не предавала.