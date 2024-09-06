На Монеточку* возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента

На Монеточку* (признана иноагентом на территории РФ) возбудили уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело в отношении певицы Монеточки*. Сообщается, что она не маркировала контент, который выходил в ее соцсетях специальной иноагентской плашкой. Теперь в отношении нее заведено дело по статье 330.1 УК РФ части 2 (Уклонение от исполнения обязанностей иностранных агентов).

Согласно закону, Монеточке* грозит наказание в виде штрафа до 300 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 2 лет.

Напомним, певица уехала из России в начале 2022 года. Сейчас она вместе с мужем и дочерью живет в Литве. До этого Елизавету Гырдымову* (настоящее имя исполнительницы), несколько раз штрафовали из-за отсутствия иноагентских плашек на ее материалах.

Ранее мы писали о том, что Роскомнадзор заблокировал песню «Чайлдфри» певицы Монеточки*.

*Признана иноагентом на территории РФ