Певица MONA рассказала о домогательствах со стороны родственника в детстве в подкасте Эльдара Джарахова.

Певица Даша Кустовская, выступающая под псевдонимом MONA, рассказала, что будучи ребенком она пережила домогательство и сексуальное насилие со стороны близкого родственника.

«Я приезжала в другой город на протяжении пяти лет к родственникам. У меня пошли первые месячные и один из членов семьи просто сошел с ума. На протяжении пяти лет до меня домогались, и если трогать там — это насилие, то и насиловали», — рассказала она.

Знаменитость призналась, что пыталась защитить свою младшую сестру от подобных действий.

«Я была ребенком, понимала что со мной делают. Но у меня еще была маленькая сестра и у меня была мысль — лишь бы не с ней», — вспомнила она.

MONA рассказала, что об этой ситуации знают многие ее знакомые и друзья. Она заявила, что считает важным делиться подобными историями, учитывая что большое количество девочек сталкиваются с сексуальным насилием.

Ранее мы писали о том, что экс-участника «Голоса 60+» задержали по подозрению в домогательствах к школьнице.