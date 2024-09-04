«Сегодня кошечка, а послезавтра решит, что она мальчик»: Mia Boyka заявила, что девочка-квадробер «потерялась»

Певица Mia Boyka подробно высказалась после скандала с девочкой-квадробером на концерте. Артистка заявила, что та «потерялась» и просто захотела быть модной.

Комментарий певицы приводит Super.

Оказалось, что своим поступком звезда хотела обратить внимание на проблему, пришедшую с Запада. Певица отметила, что с ее концертов тысячи семей уходят вдохновленными, а родители пишут слова благодарности.

«Квадроберы, как и другие абсолютно чуждые нашему обществу веяния, пришли к нам с Запада, где нарушение общепринятых норм давно стало трендом», - сообщила певица и заявила, что не может молчать.

Mia Boyka напомнила, что некоторые квадроберы едят из мисок, нападают на людей, пьют из лужи. «Это ненормально», - призывает певица.

«Сегодня кошечка, завтра собачка, а послезавтра она решит, что теперь она мальчик», - рассуждает артистка.

Она рассказала: на Западе в некоторых школах разрешают слушать уроки на четырех лапах. Такая «ересь» недопустима в нашей стране, уверена певица. Она задалась вопросом, готовы ли родители потерять детей за масками животным.

Комментируя скандал с юной зрительницей, певица сказала: «Жаль, что девочка потерялась и жаль, что из-за возникшего хайпа другие дети стали на нее нападать. Не нужно этого делать. Нападайте на меня… Просто она хочет "тоже быть модной"».

Артистка призвала оставить девочку в покое. Также она опровергла информацию о том, будто связывалась с матерью ребенка. При этом певица готова провести с ней время в Москве, если у девочки появится такое желание.

Ранее сообщалось, что ребенку наймут психолога.