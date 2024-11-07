«Отстаивает правоту и усугубляет ситуацию»: почему Mia Boyka не извиняется за унижение ребенка

Певица Mia Boyka угодила в скандал, публично унизив ребенка за маску котенка. Из-за своего высказывания артистка столкнулась с хейтом и местью от квадроберов: прямо в эфире шоу ей плюнули в лицо. Но, несмотря на последствия, Mia не извиняется перед ребенком и отстаивает свою правоту. Психолог Константин Сибитев считает, что певица не готова столкнуться с фактом собственной ошибки. Эксперт поделился мнением с сайтом «Страсти».

«Скандал вокруг певицы с её язвительными комментариями в адрес 8-летней девочки в маске кошки — отличный урок о том, что стоит разделять «свободу слова» от обычного грубого осуждения. Зачем уточнять у ребёнка, считает ли она себя «котёнком или, не дай бог, квадробером»? Вероятно, для нее это способ продемонстрировать собственное мнение о «нормальности», но в действительности это лишь попытка унизить ребёнка на глазах у аудитории. И вместо извинений артистка настаивает, что её намерения были добрыми — она просто хотела сказать девочке, что та и без маски милая. Всё это очень похоже на попытку закрыть глаза на собственное неуместное поведение», — высказался психолог.

Почему подобные высказывания не могут быть собственным мнением?

Своё мнение — это личная точка зрения, которая может касаться только собственных предпочтений.

Оценочное суждение — это субъективная, но не всегда обоснованная оценка, вынесенная кому-то другому (как осуждение маски на ребёнке, да и квадробинга в целом).

По словам Константина, публично высказывая «оценки» о том, что допустимо, а что «ненормально», артистка высмеяла ребёнка. Это не имеет ничего общего с личным мнением.

Защитная реакция или «звёздная болезнь»?

«Отказ певицы извиняться перед девочкой может свидетельствовать о том, что у неё сработала защитная реакция. Она не признаёт вину и оправдывает свои слова тем, что, по её мнению, дети не должны следовать трендам вроде квадробинга. При этом артистка объясняет, что просто хотела сделать девочке комплимент (звучит как оправдание). Подобное нежелание извиняться — это типичная реакция человека, неготового столкнуться с собственными ошибками», — считает эксперт.

Нежелание признать вину: инфантильность или страх потерять лицо?

«Возможно, певица боится, что признание вины сделает её уязвимой в глазах поклонников, хотя эффект на самом деле получается противоположным. В глазах публики её упорное нежелание извиняться превращается в признак недостатка эмпатии и «звездной болезни». Чем больше она отстаивает свою правоту, тем сильнее усугубляет ситуацию, ведь многие видят её поведение как признак инфантильности и неспособности адаптироваться к критике», — резюмировал психолог.