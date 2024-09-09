«Музыка — не его призвание»: Маша Вебер раскрыла, куда поступил ее сын Оскар

Певица Маша Вебер рассказала, что ее сын Оскар поступил в МГИМО. Юноша решил не идти по стопам звездной матери и выбрал направление международного бизнеса. Об этом она рассказала порталу «Страсти».

В интервью Вебер призналась, что ее наследник очень любит музыку. Но профессию решил не связывать с творчеством. Артистка в этом решении его полностью поддерживает.

«Мой сын на гитаре сам научился прекрасно играть, просто музыка не его призвание. Он поступил в МГИМО на факультет международного бизнеса», - поделилась Маша.

Несмотря на то, что Оскар уже взрослый, пока о женитьбе он не думает. О возлюбленных сына Вебер не знает, так как он не знакомит их с матерью. Певица считает, что причина заключает в несерьезности отношений.

«Я бы хотела видеть с ним девушку, которая его по-настоящему любит, для меня это самое главное», - рассказала вокалистка.

Напомним, что Маша Вебер воспитывает сына от бизнесмена Парвиза Ясинова. В социальных сетях она довольно часто делится фото с Оскаром.

Интервью портала «Страсти» с группой «Тутси» читайте на нашем сайте.