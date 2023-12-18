Певица Маша Распутина удивила поклонников, назвав свое настоящее имя

Известная российская певица Маша Распутина раскрыла свое настоящее имя и сообщила о смене паспорта. Соответствующее признание знаменитости прозвучало в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

В начале карьеры артистка решила взять псевдоним, чтобы ее имя не путали с более востребованными тезками. Вместе с тем исполнительница сменила и документы.

«Я Алла Николаевна Агеева, запомните! Вообще, мое настоящее имя Олена», - призналась Распутина.

Спустя время звезда пришла к выводу, что приняла вместе с псевдонимом чужую энергетику, которая в дальнейшем повлияла на ее судьбу. Теперь певица намерена вернуть свое настоящее имя в документах, однако привычный псевдоним будет по-прежнему указан на афишах.

Артистка добавила, что в семье ее вообще не называют по имени, а обращаются к ней как «мама» или «звезда».

Ранее мы писали, что Маша Распутина отказалась выходить замуж за бизнесмена Виктора Захарова, от которого родила дочь. Примечательно, что в союзе с предпринимателем певица живет уже более 20 лет.