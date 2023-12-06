Дочь певицы Любови Успенской взяла имя Татьяна Лилиан Плаксин

Дочь певицы Любови Успенской 33-летняя Татьяна Плаксина изменила имя на западный манер. В документах она значится как Татьяна Лилиан Плаксин.

Подробности приводит издание The Voice.

Дочь Успенской носила фамилию и отчество отца – бизнесмена Александра Плаксина. Он был четвертым мужем матери. Супруги развелись в 2021 году после 34 лет брака. Дочь появилась у Успенской в возрасте 35 лет – до этого она потеряла двоих мальчиков-близнецов: один умер сразу, другой спустя несколько дней.

Плаксина долго жила в США. Как пишет издание, в Сеть попало фото паспорта, в котором Плаксина записана как Татьяна Лилиан Плаксин.

Таким образом, она отказалась от отчества отца и изменила фамилию. Девушка давно живет с матерью в России и строит карьеру певицы.

Примечательно, но отношения Успенской с дочерью долгое время были крайне сложными, Плаксина обвиняла мать в тирании. Кроме того, девушке пришлось прибегнуть к помощи пластических хирургов после серьезных травм.

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