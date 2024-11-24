Певица Маша Распутина пожаловалась на проблемы с суставами и отказалась от лечения

Певица Маша Распутина публично заявила о проблемах со здоровьем. Оказалось, что на протяжении двух месяцев певица мучается из-за сильной боли в ноге.

После проведенного обследования Распутиной обнаружили проблемы, который связаны с суставами. Артистка уже должна была пройти лечение, которое она планировала начать после своего концертного тура. Однако это сделать ей так и не удалось.

Артистка призналась, что после лечения ей придется распрощаться на какое-то время с каблуками, чего она не может себе позволить из-за многочисленных выступлений. По словам Распутиной, она не хочет переходить на другую обувь, которая выглядит довольно безвкусно.

«Это мне нельзя будет на каблуках ходить, сделают ортопедическую обувь, а я не хочу!» — поделилась певица в шоу «Ты не поверишь!».

Кроме того, в последнее время Распутина стала все меньше танцевать на своих концертах. Очень часто певица использует стул для своих номеров из-за сильных болей в ногах.

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