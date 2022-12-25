Певица Маша Распутина несчастна как женщина из-за дочерей

58-летняя Маша Распутина с печалью на лице рассказывает о своем состоянии как женщины. Дело в том, что она не чувствует себя счастливой матерью.

Дочери не слушают наставления Распутиной. Они привыкли решать проблемы самостоятельно. Распутина удивлена, что не смогла стать для них авторитетом, поскольку всегда заботилась и помогала.

Напомним, что у Распутиной две дочери. Лидия (1985 год) – от продюсера Владимира Ермакова, Мария (2000 год) – от бизнесмена Виктора Захарова.

Ранее мы писали, что беспощадная Маша Распутина довела до слез Лолиту Милявскую.