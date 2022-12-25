11:03, 25 декабря 2022
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Певица Маша Распутина несчастна как женщина из-за дочерей
Маша Распутина не чувствует себя счастливой мамой.
58-летняя Маша Распутина с печалью на лице рассказывает о своем состоянии как женщины. Дело в том, что она не чувствует себя счастливой матерью.
Дочери не слушают наставления Распутиной. Они привыкли решать проблемы самостоятельно. Распутина удивлена, что не смогла стать для них авторитетом, поскольку всегда заботилась и помогала.
Напомним, что у Распутиной две дочери. Лидия (1985 год) – от продюсера Владимира Ермакова, Мария (2000 год) – от бизнесмена Виктора Захарова.
Ранее мы писали, что беспощадная Маша Распутина довела до слез Лолиту Милявскую.
Источник фото:freepik
Источник:StarHit
Автор:Галина СьюТеги:
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