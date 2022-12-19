Беспощадная Маша Распутина довела до слез Лолиту Милявскую

Звезды отечественного шоу-бизнеса находят среди коллег и друзей, и врагов. Несмотря на то, что многие терпеть не могут друг друга, на людях им все равно приходится улыбаться и приветливо общаться. Недавно певица Маша Распутина больно кольнула Лолиту Милявскую прямо на сцене популярного шоу.

Исполнительница хита «Отпустите меня в Гималаи» вышла к зрителям с композицией, которая растрогала брюнетку до глубины души. Она выбрала песню «Иллюзия зрения». Распутина рассказала, что она посвящается Лолите и ее отношениям с одним мужчиной, имя которого осталось в секрете.

«Он для меня был братом, а для нее он был всем, и в то же время иллюзией зрения!» — заявила Маша со сцены.

Брюнетка обняла коллегу и призналась, что расплакалась от ее пронзительного выступления.

«У меня сердце схватило. Честно, Маш. Мужик был офигенный», — высказалась Милявская.

59-летняя ведущая рассказала, что не афишировала этого мужчину даже в шоу Леры Кудрявцевой. Но Лера ответила, что знает, о ком говорит подруга. Другой судья программы – музыкальный критик Сергей Соседов тоже не мог сдержать слез после исполнения трогательной композиции. Он не понимает, о ком идет речь, но думал, что это было о нем.

«У меня с тобой ничего не было!» — рассмеялась Лолита.

Ранее мы писали о том, как завистливая Распутина унизила молодую певицу Анну Asti. Звезда 90-х сказала, что хит исполнительницы слушает только «деградированная публика».