«Готовимся к свадьбе»: Анна Семенович поделилась кадрами с подвенечным платьем

44-летняя певица Анна Семенович, не так давно рассекретившая свой новый роман, активно готовится к предстоящей свадьбе с возлюбленным. В личном блоге экс-солистка группы «Блестящие» продемонстрировала подвенечное платье и аксессуары для торжества.

Недавно Анна Семенович раскрыла, что состоит в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Известно, что на данный момент избранник певицы находится в официальном браке, а его жена вместе с сыном живут в Германии. Сейчас мужчина занимается бракоразводным процессом, а затем, по словам артистки, переедет в Россию ради нее, и они смогут пожениться.

Тем временем экс-солистка «Блестящих» готовится к свадьбе и уже примеряет образы для торжества. Анна Семенович поделилась в соцсети кадрами, на которых показала свадебное платье и еще несколько белых костюмов для примерки, а также фату, шляпки и прочие аксессуары, которые ей привезли на дом.

«Ну что мы тут готовим, готовимся к свадьбе. Посмотрите: и фата, и все такое», — заявила Анна Семенович.

Артистка уже рассказывала о свадьбе своей мечты. Анна Семенович призналась, что хотела бы, чтобы торжество прошло в узком кругу — гостей будет не больше 20 человек. Однако в идеале знаменитость планирует сразу после росписи улететь с возлюбленным в свадебное путешествие.

Ранее сообщалось о том, что Анна Семенович рассказала, чем ее подкупил женатый возлюбленный.