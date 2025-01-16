Певица Мари Краймбрери показала фото в купальнике после сообщений о беременности
© Starface.ru
32-летняя певица Мари Краймбрери устроила фотосессию на пляже и показала в блоге снимок в купальнике. Это первый кадр, на котором видно фигуру артистки, после появления новостей о ее возможной беременности.
Январь Мари проводит вместе с возлюбленным на Мальдивах. Хоть исполнительница и не говорит напрямую, что отдыхает с Давидом Манукяном, но поклонники в этом уверены, так как они размещают в Сети фото из одних и тех же локаций. Также уже не первую неделю пользователи обсуждают, что певица может быть беременна. Правда, никаких доказательств нет.
По всей видимости, Краймбрери устала от слухов, поэтому решила опубликовать фото в купальнике. На снимке она прогуливалась по пляжу. При этом никаких изменений в ее фигуре на кадре незаметно. Так что, вероятно, беременность – это лишь фантазии фанатов.
Напомним, что слухи о положении певицы появились после видео, в котором она примеряла наряды, и все образы скрывали ее живот. Комментировать догадки пользователей Мари не стала.
Ранее Мари Краймбрери пожаловалась на критику из-за отсутствия музыкального образования.