Певица Мари Краймбрери и блогер Дава вместе отдыхают на Мальдивах. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Блогер на днях сообщил, что отправляется в отпуск на Мальдивы. Однако улетел отдыхать он не один, а в компании, как пишут журналисты, певицы Мари Краймбрери.

Косвенно это подтвердил и сам блогер — он выложил в соцсетях видео, на котором слышен голос певицы, а также видны ее ноги. Добавим, что пара отдыхает в элитном пятизвездочном отеле The St. Regis Maldives Vommuli Resort. Мари Краймбрери, при этом, не рассказывает подписчикам, что улетела на отдых.

Отметим, певица продолжает скрывать отношения с Давидом Манукяном даже несмотря на то, что звездную пару уже не раз ловили держащимися за руки. Так, последний раз об их романтическом вечере 8 марта писали в прессе.

«Я не рассекречивала свои отношения», — рассказывала Краймбрери накануне.

Ранее мы писали о том, что певица Мари Краймбрери раскритиковала россиян, считающих деньги артистов.