«Останешься виноватым»: Мари Краймбрери высказалась об артистах, помогающих жертвам теракта

Певица Мари Краймбрери раскритиковала россиян, считающих деньги артистов. Она уверена, что даже небольшая сумма может помочь в трудное время. Звезда поделилась своими мыслями с корреспондентом NEWS.ru.

Исполнительница побывала на музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского. Мари порассуждала о благотворительности и о том, уместно ли звездам озвучивать суммы, которые они перевели пострадавшим в теракте в «Крокусе».

Певица уверена, что невозможно всем угодить. Но помогать важно, даже самыми маленькими суммами.

«Когда ты сидишь дома, считаешь чужие деньги и думаешь, что кто-то делает мало, посмотри на себя и подумай, что сделал ты», – заявила артистка.

Кроме того, Краймбрери высказала свое мнение относительно вопроса, нужно ли помогать по-тихому или публично. Она подчеркнула, что нет однозначного правильного ответа, так как независимо от выбранного пути, знаменитостей могут осудить.

«Тут останешься виноватым в любом случае. Делаешь по-тихому — считают, что не помогаешь, делаешь по-громкому — говорят, что ты хайпишь. Поэтому какое правильное решение?» – задумалась Мари.

Краймбрери также призвала всех не покупать ей подарки на день рождения, а жертвовать их на благотворительность, подчеркнув, что это отличный способ помочь тем, кто нуждается в помощи.

Ранее мы писали о том, что певец Сергей Лазарев призвал не соревноваться размером помощи пострадавшим в «Крокусе».