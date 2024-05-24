Певица Марго Овсянникова сделала пластику груди по совету Филиппа Киркорова

Певица Марго Овсянникова опубликовала в Сети новый снимок, который подтвердил пластическую операцию, сделанную по рекомендации артиста Филиппа Киркорова. Выяснилось, что вокалистка увеличила себе грудь.

Весной текущего года новая муза исполнителя хита «Цвет настроения синий» отправилась за консультацией к звездному хирургу Тимуру Хайдарову. И хоть специалист не увидел ничего, что стоило бы менять, Марго была непреклонна, так как преображение было советом Филиппа.

Что именно сделал врач, Овсянникова не раскрыла. Но недавно она впервые вышла в свет после пластики, продемонстрировав новые формы. В беседе со СМИ, она призналась, что поклонники уже заметили ее имплантаты в груди и ягодицах. И это неспроста, ведь она хотела, чтобы изменения были заметны всем.

Отметим, что, судя по фото в Сети, Марго сделала бюст внушительного размера и теперь может посоревноваться с Анной Семенович. Однако пока она все еще проходит период реабилитации. Она призналась, что у нее сохраняется температура, и врач выписал ей новые таблетки. Пока певица не знает, когда сможет посещать светские мероприятия без вреда для здоровья.

Ранее Марго Овсянникова вызвала скорую помощь из-за первого выхода в свет после пластики.