Певица Марго может представить Россию на «Интервидении» в 2026 году. Об этом сообщают анонимные Telegram-каналы.

Певица Марго может поехать на «Интервидение» в следующем году. Знаменитость будет представлять Россию. Об этом рассказал анонимный источник в Министерстве культуры РФ.

«Она талантливая, молодая, яркая, любит удивлять и побеждать. А в том, что мы должны победить в следующем году, никто не сомневается», — сообщил он.

Кроме того, по словам информатора, певица симпатизирует многим в Минкульте. Там также помнят ее отказ представлять Сан-Марино на «Евровидении».

«Многие у нас считают ее перспективной. Она нравится министру и другим моим коллегам. А еще эта история с отказом от „Евровидения“ добавила ей баллов, немногие на это способны», — рассказал источник.

