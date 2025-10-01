«Ее это так разозлило»: Марго Овсянникова раскрыла, почему заблокирована у Ксении Бородиной

Фаворитка Филиппа Киркорова Марго Овсянникова обвинила экс-ведущую шоу «Дом-2» Ксению Бородину в зависти.

«Она заблокировала меня в соцсетях. Ее поразил тот факт, что на тот момент на меня подписывались 40 тысяч человек в сутки», - рассказала Марго в шоу Басты «Вопрос ребром».

По мнению исполнительницы трека «Кукареку», Бородину разозлила ее популярность в Сети.

«И она такая: "Почему не на меня?" И заблокировала! Это если сказать как есть. По ее мнению, на меня не должны были подписываться эти люди, ее это так разозлило, что заблокировала. Весьма странный блок произошел», — поделилась Марго.

Ранее Марго Овсянникова опровергла слухи о том, что Филипп Киркоров выходит с ней на красные дорожки светских мероприятий за 5 миллионов рублей. Она заверила, что платит исполнителю хита «Зайка моя» только за парковочное место.