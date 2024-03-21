«Кричал, что я должна отдать ему половину»: родной брат Суханкиной захотел отобрать у нее наследство родителей

Родной брат певицы Маргариты Суханкиной пытался отобрать у нее наследство после смерти родителей. По словам артистки, ей пришлось буквально откупаться от родственника, чтобы он перестал требовать свою долю.

В программе телеканала НТВ «Секрет на миллион» экс-участница группы «Мираж» призналась, что ее отношения с братом Павлом испортились еще много лет назад. Раньше они были близки, но из-за проблем в жизни мужчина отдалился от семьи. Близким он не помогал ни морально, ни материально, поэтому в 2006 году родители певицы составили завещание, в которое включили только дочь.

Спустя 30 лет после того, как Павел прекратил общаться с родными, он впервые встретился с сестрой на похоронах матери и отца. Церемонию, по словам Маргариты, он не помогал организовывать, но дал небольшую сумму денег. А затем он стал предъявлять Суханкиной претензии, решив, что достоин получить половину наследства.

«Он кричал, что я должна отдать ему половину. Либо он поселится в этой квартире, либо деньги. То есть человек нормально не разговаривал вообще», - поделилась артистка.

В итоге Маргарита решила пойти к нотариусу и узнать стоимость квартиры родителей. После этого она просто отдала деньги брату за якобы его половину. Всего он получил два миллиона рублей.

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