Певица Марфа рассказала, как Бедрос Киркоров повлиял на ее судьбу

18-летняя Марфа Николаева, победительница международного конкурса «Звезда-2025» и финалистка шоу «Ну-ка, все вместе!», недавно подписала контракт с Виктором Дробышем. В интервью Леди Mail она поделилась историей своего успеха и рассказала, какую роль в ее судьбе сыграл Бедрос Киркоров.

«Я пою с детства. И хоть училась в математической гимназии, вовремя поняла, что мое истинное призвание — музыка», — призналась Марфа.

Знакомство с Бедросом Филипповичем произошло в 2017 году на фестивале «Золотая ладья», где он был председателем жюри.

«Я тогда просто ходила и смотрела выступления. Он спросил: "А ты почему здесь не поешь? Надо идти на сцену!" Через год я уже выступала», — вспомнила певица.

Спустя год после этой встречи она завоевала гран-при, а Киркоров дал ей важный совет.

«Тебе надо поступать в Гнесинку», – сказал отец Филиппа Киркорова.

Однако путь к мечте оказался непростым: «Два пандемийных года, онлайн-уроки (ведь в музыкальной школе я не училась, занималась сама), неудачные прослушивания», — призналась Николаева.

Но судьба снова свела ее с Киркоровым. Мужчина позвонил девушке, чтобы поинтересоваться о ее жизни. Она призналась, что очень переживает, так как впереди ее ждет большой конкурс. Тогда он дал ей напутствие, что она обязательно будет артисткой.

«Ни пуха, ни пера!" Я отвечаю: "Спасибо". Он как закричит: "Спасибо? Какое спасибо? "К черту" надо говорить, "к черту"!» — с улыбкой поделилась Марфа.

Ранее мы писали о том, что Филипп Киркоров вернулся на сцену после проблем со здоровьем.