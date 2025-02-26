Певица МакSим заявила, что про ее жизнь снимут художественный фильм

41-летняя МакSим (настоящее имя Марина Максимова) прошла за последние несколько лет множество испытаний. Звезда серьезно заболела ковидом и буквально чудом осталась жива. После ей пришлось сражаться с пагубной зависимостью — алкоголизмом. Артистка выстояла все невзгоды и постепенно возвращается на сцену. Свой опыт исполнительница хита «Знаешь ли ты» хочет передать другим людям — в планах у нее снять автобиографический фильм.

Марина на сцене уже более 20 лет. Но в последнее время певица стала реже давать концерты, чтобы поберечь здоровье. Артистка сосредоточилась преимущественно на больших площадках. Первое выступление знаменитости пройдет в Новосибирске 27 февраля.

Помимо концертной деятельности, Максимова уделяет внимание автобиографической. Певица выпустила книгу «Это же я» и начинает работу над вторым изданием.

«Также нам поступило предложение снять фильм. Он будет художественный, про меня. Постараемся передать эмоционально все те моменты, о которых я не могла раньше рассказывать», — призналась звезда нулевых в разговоре с Kp.ru.

Напомним, что артистка прошла реабилитацию в специальном центре, где ей помогли побороть зависимость. МакSим не стала скрывать, что ей было трудно лечиться: тогда на ней перепробовали множество вариантов кодировок, которые на действовали. Однако сейчас певица чувствует себя намного лучше и продолжает выражать благодарность людям, которые помогали ей сменить образ жизни.

Недавно знаменитость поделилась эмоциями после победы над алкогольной зависимостью. Она призналась, что эмоционально опустошена.